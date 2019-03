Nascondevano nel comodino 780 grammi di cocaina: arrestata coppia di Salerno

Un ragazzo di 25 anni e la sua convivente coetanea, entrambi di Salerno, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile-Sezione Antidroga. I poliziotti, giovedì mattina, hanno fatto irruzione all’interno di un appartamento situato al piano terra di una palazzina, in via San Pio da Pietralcina, dove era stata segnalata la presenza dei due giovani e di un grosso quantitativo di stupefacente destinato al commercio illegale cittadino.

Il blitz

Gli agenti della Questura hanno notato il ragazzo su un balcone che, con sospetto, si guardava intorno, molto probabilmente per verificare che sulla strada adiacente non vi fosse la presenza delle forze dell’ordine. Dopo pochi minuti la coppia è stata bloccata mentre cercava di allontanarsi dall’abitazione a bordo di una Fiat 500. Così è scattata la perquisizione domiciliare, nel corso della quale, precisamente nella camera da letto, all’interno di un cassetto del comodino, sono stati rinvenuti 780 grammi di cocaina.

La sostanza era suddivisa e confezionata in 9 buste in cellophane trasparente, di cui 6 confezioni dal peso di circa 100 grammi cadauna erano sottovuoto. Dalle analisi effettuate presso il Gabinetto di Polizia Scientifica è emerso che si trattava di cocaina con un alto grado di purezza e quindi, nella commercializzazione, avrebbe procurato ai due giovani un profitto superiore ai 200 mila euro. Non solo. Ma durante la perquisizione sono stati sequestrati 1500 euro in contanti insieme ad altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati rinchiusi nella Casa Circondariale di Salerno - Fuorni, in attesa del giudizio di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.