Sono separati, vieta all'ex marito di vedere la figlia per paura del contagio

Vivono a cento metri di distanza, ma sono separati. La donna però ha vietato all'ex di vedere la figlia, per paura che la stessa possa contrarre il Coronavirus. Il decreto del Governo prevede, tra le azioni consentite, quello degli "spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso il genitore affidatario"

La storia

Questo però non è bastato alla donna di prendere una decisione differente. Accade a Salerno, ad un docente universitario, separato dalla ex moglie. L'uomo ha deciso di non sporgere denuncia, tentando di trovare un accordo con la ex, per poter vedere la figlia almeno per un paio d'ore, dopo aver rinunciato a tenerla con se per il fine settimana. Ci sono però anche avvocati che chiedono ai giudici di sospendere gli incontri tra genitori e parenti, al fine di tutelare la salute di tutti. Casi che si presentano a cadenza quotidiana, che spesso vanno in contrasto con le misure governative contro il contagio, pur se l'autorità giudiziaria in merito regolamenta il diritto di visita, nonostante questa attuale fase d'emergenza