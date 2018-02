Dramma nel carcere di Fuorni: detenuta muore durante il sonno

Dramma nella notte, all'interno del carcere di Fuorni: una detenuta è morta nel sonno. E' accaduto intorno alle 2, nella sezione femminile della Casa Circondariale, con la donna rinvenuta cadavere nel proprio letto. Si tratta di una napoletana di 65 anni, che avrebbe dovuto scontare una pena fno al 2019. Ad accorgersene è stato il personale durante un giro di controllo. Le compagne di cella non si erano accorte di nulla. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del sanitario di turno, che ha accertato il decesso dopo l'arresto cardiocircolatorio. Sul corpo della donna è stato eseguito esame anche dal medico legale su disposizione della Procura, avvisata dalla Direzione del Penitenziario.



«La morte in carcere è sempre un evento drammatico che lascia un profondo senso di disagio e inquietudine in tutti. E ogni volta si apre il dibattito sulla necessità e reale opportunità di tenere una persona in carcere forse come in questo caso. L' universo penitenziario gira attorno all'essere umano sia esso detenuto che operatore quale il poliziotto penitenziario percui la morte è una sconfitta per tutti» scrive Emilio Fattorello della Segreteria Nazionale SAPPe.