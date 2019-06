Salerno, rubata auto con dentro abito da sposa: l'appello ai ladri

Continuano i furti a Salerno. Questa volta, però, i ladri hanno portato via un vestito dall’alto valore simbolico: un abito da sposa che, questo pomeriggio, si trovava all’interno di un’automobile parcheggiata in via Fratelli De Mattia, in pieno centro.

L'appello

La proprietaria del vestito fa sapere - tramite il consigliere comunale Dante Santoro - che se solo venisse fatto ritrovare nei dintorni le allevierebbe la già forte sofferenza: “Spero che almeno questa cosa possa accadere”.

