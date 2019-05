Porte aperte al reparto di Gastroenterologia, incontro con l'utenza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Nei giorni 17 e 24 maggio 2019, l'UOC di Gastroenterologia dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno ha organizzato “Giornate a Porte aperte”, due appuntamenti che si inseriscono nelle iniziative per la "Giornata Mondiale della Salute dell'Apparato Digerente". La professoressa Carolina Ciacci, direttore della Struttura Complessa, insieme al suo staff, ha organizzato per l'utenza incontri con gastroenterologi, dermatologi, odontoiatri, psicologi e dietisti che saranno a disposizione di chi vorrà saperne di più su queste patologie per potersi curare meglio.

Le giornate tratteranno i seguenti argomenti :

17 maggio, le malattie epatiche e pancreatiche.

24 maggio, le malattie infiammatorie croniche intestinali.

Per poter partecipare a tale iniziativa occorre prenotarsi scrivendo all’indirizzo gastro@unisa.it oppure chiamando al numero 089672635.