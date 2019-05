Salerno, colto da arresto cardiocircolatorio: 20enne in ospedale

Paura, intorno alle 20, sul lungomare Tafuri di Salerno, dove un ragazzo di 20 anni è stato colto da malore mentre era in automobile insieme alla fidanzata.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca che gli ha riscontrato un arresto cardiocircolatorio in corsa. Immediate le manovre rianimatore con Rcp. Il paziente, dopo essere stato intubato e stabilizzato, è stato traportato in codice rosso all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Non è in pericolo di vita.