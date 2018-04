Salerno in Flora al Parco Pinocchio, entusiasmo tra curiosi e appassionati

Profumi e sapori che sanno di buono hanno invaso parco Pinocchio, in questo week-end. C'è tempo fino a stasera, per visitare Salerno in Flora, colorata iniziativa organizzata dalla Coldiretti.

La mostra

Tanti i curiosi che hanno già visitato la mostra mercato di vivaismo e biodiversità, acquistando prodotti biologici a chilometro zero presso gli stand mercato di Campagna amica. Corsi di orto da balcone, spettacoli per i bambini sulla sana alimentazione, percorsi di conoscenza dell'olio, scuola di fumetto, incontri con i vivaisti: davvero interessante la manifestazione che sta entusiasmando grandi e piccini.

Gallery