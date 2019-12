Salerno, si inaugura il laboratorio "Teatro Santa Margherita"

Sarà inaugurata domani, sabato 7 dicembre, alle 10.30, in via F. D'Allora (nel quartiere Pastena), il laboratorio “Teatro Santa Margherita”. E' un'iniziativa nasce da un’idea promossa dall’ associazione “SimonCir Teatrando” con l’ obiettivo di dar vita nella zona orientale di Salerno, attraverso lo strumento della recitazione, un servizio sociale per le nuove generazioni. “La struttura nata nel post terremoto come sede parrocchiale, ancora oggi affidata alla parrocchia Santa Margherita, offre nella sua semplicità un contenitore perfetto per realizzare iniziative sociali e non. La struttura, grazie all’ intervento dell'amministrazione comunale e all'assiduo lavoro dei componenti dell'associazione, oggi prende vita con un calendario ricco di iniziative” fanno sapere dal Comune.