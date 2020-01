Salerno, mucche "passeggiano" di notte sul marciapiede: arriva la Polizia

Incredulità, la scorsa notte, a Salerno, dove alcune mucche sono comparse nel quartiere Carmine. E precisamente, prima in via Manganario e successivamente in via Risorgimento sotto gli occhi increduli di abitanti e automobilisti. E’ stato necessario l’intervento di ben tre volanti della Polizia di Stato, che hanno letteralmente scortato i bovini in direzione Cernicchiara. Sono in corso le indagini per risalire al proprietario degli animali.

Gli altri casi

Ma non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel capoluogo. Nei mesi scorsi dei bovini sono stati avvisati, in pieno giorno, nel centro di Torrione, dove hanno spaventato passanti e commercianti, ma anche ad Ogliara e sulla Tangenziale. E, quasi quotidianamente, vengono avvistati in via Paradiso di Pastena, la strada che collega Torrione Alto con Pastena.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati