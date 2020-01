"Salerno non ti vuole": l'appello contro i manifesti abusivi

Segnalo, qualora questo Comando non ne fosse ancora a conoscenza, che la città di Salerno è lordata da centinaia di manifesti affissi abusivamente, ovunque (qui la foto di oggi del quotidiano La Città)

L'iniziativa, peraltro, è stata "rivendicata" in anticipo sui social Scatta la contestazione: «Lotito, Salerno non ti vuole»

Pronti manifesti e striscioni per contestare la proprietà. Cresce il dato della prevendita

Come cittadina, auspico provvedimenti sanzionatori nei confronti delle persone autrici di queste azioni illegali e TOLLERANZA ZERO per analoghe iniziative che PLATEALMENTE offendono il decoro della nostra comunità.

Grazie e buon lavoro.