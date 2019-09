Salerno, presentato il nuovo mezzo di soccorso "Pma" dell'Humanitas

E’ stato presentato questa mattina, presso la sede Humanitas di via Filippo Smaldone a Salerno, il nuovo mezzo di Posizione Medica Avanzata (Pma) a servizio 24 ore su 24 per effettuare attività su grandi eventi sia programmati che immediati.

La funzione

Il mezzo, a differenza delle tende pneumatiche, è privo di istallazione preventiva e quindi di immediato utilizzo dai medici che possono monitorare i veri pazienti, stabilizzarli e inviarli all’ospedale di competenza. Inoltre il Pma è predisposto anche per il parto di emergenza con relativa incubatrice a bordo, oltre che per qualsiasi intervento in manifestazioni ad alta intensità di pubblico dove il emdico può agire prontamente in caso di malori.

