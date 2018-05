Salerno Pride e corteo religioso nello stesso giorno, le perplessità del presidente di Arcigay

"Apprendiamo dalla stampa e dalla amministrazione comunale dell'organizzazione da parte della curia di un evento religioso nella giornata conclusiva del Salerno Pride 2018, sabato 26 maggio". Lo ha detto Francesco Napoli, Presidente Arcigay Salerno che incalza: "Si tratta di un evento che, a quello che sembra, bloccherà per ore le strade del centro della città con un corteo e l'arrivo di autobus. Pur confermando e ribadendo la nostra posizione di sempre, ovvero la libertà per tutte e tutti di manifestare e di partecipare alla vita della comunità locale, dobbiamo però osservare quanto questa manifestazione appaia ad orologeria, un tentativo già messo in atto dalle istituzioni ecclesiali in occasione del Pride Regionale di Pompei dove la Curia ha spostato a giugno, nella stessa data, una manifestazione che si è sempre tenuta nel mese di settembre".

La provocazione

Secondo Napoli, "tutti quelli che nei giorni scorsi hanno osteggiato il Pride come un evento che avrebbe messo a rischio l'ordine pubblico e compromesso la viabilità dovranno protestare a maggior ragione con una manifestazione che rischia di mandare in tilt il traffico cittadino in un weekend estivo che già di per sè mette a dura prova la circolazione in città".

Le conclusioni

"Non chiederemo, come hanno fatto altri, di spostare in periferia la manifestazione, perché pensiamo che tutti debbano avere lo spazio sociale e civile di vivere il proprio credo o le proprie idee. - ha concluso il presidente di Arcigay- Ci saremmo aspettati però altrettanto rispetto da chi ci vuole cittadine e cittadini di serie B, emarginati o che intende marginalizzare la manifestazione dei nostri diritti. Mentre noi siamo stati rispettosi di tutte le esigenze eporteremo una grande festa in città, qualcuno spera di cogliere l'occasione per farsi vedere sfruttando

l'onda della visibilità che certamente avrà il Salerno Pride in barba ad ogni forma di rispetto per la collettività".