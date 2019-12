Salerno, parte il progetto per il Parco naturalistico nell'ex cava D'Agostino

Sta per partire il progetto per il nuovo parco naturalistico nell'ex cava D'Agostino nella frazione di Brignano. Negli scorsi giorni – riporta Arcan Salerno Cantieri&Architettura - il Comune di Salerno ha stipulato una convenzione con la Regione Campania subentrare al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche nelle gestione della gara d'appalto da 8,4 milioni di euro per la realizzazione del primo lotto Il progetto, opera degli austriaci Atelier Auböck & Karasz, è risultato vincitore di un concorso internazionale di idee indetto nel 2004 dall’amministrazione comunale salernitana.

Alcuni dettagli del progetto

Spazio, quindi, alla riqualificazione della zona attraverso la valorizzazione dell’esistente con nuovi interventi di verde mediante specie autoctone e tecniche da ingegneria naturalistica. I progettisti hanno diviso il Parco in dieci ambiti vegetazionali: orlo del lago, vegetazione di protezione, percorso tra i profumi, cornice policroma, fascia periurbana, estensione meditativa, bosco con macchia, terrazze agricole, margine area carrabile e bosco sonoro. Le opere architettoniche saranno ridotte al minimo, quasi annullate davanti alla natura dei luoghi. Tre casolari saranno recuperati (due all’interno ed uno all’esterno del Parco). Saranno utilizzati materiali naturali come la pietra ed il legno. Punto centrale del futuro Parco D’Agostino il laghetto, già esistente ed utilizzato anche per la pesca di carpe. In base al progetto sarà valorizzato e leggermente ampliato con la creazione di una passeggiata (lungolago) e di un deck, un pontile in legno su uno dei lati lunghi utilizzabile anche per spettacoli all’aperto. Tra gli altri elementi caratterizzanti del progetto anche un ponte dal deck all’altra sponda del lago per consentire una passeggiata in mezzo alle acque.