Raffiche di vento, vola il tetto di un palazzo a Salerno: panico in strada

Paura, questa mattina, nel rione Carmine a Salerno, dove le forti raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto di un condominio situato tra via Costantino l’Africano e Piazzetta Monsignor Bolognini. Per fortuna non risultano feriti.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno interdetto via Costantino l’Africano alla circolazione veicolare, mentre gli agenti della Polizia Municipale si sono occupati della gestione del traffico. Rallentamenti in via Carmine.