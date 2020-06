Salerno, elicottero salva persone in mare aperto: l'intervento

Un’operazione di salvataggio, di cui ancora non si conoscono i dettagli, è stata compiuta questa mattina a Salerno. E, in particolare, a largo del porto turistico “Marina d’Arechi”, nella zona orientale del capoluogo. Molti bagnanti e natanti hanno notato il viavai di un elicottero che si accingeva a trarre in salvo alcune persone che erano in mare lontano dalla riva. C’è chi ha paventato l’ipotesi che potesse trattarsi di migranti, chi di natanti in difficoltà. Il mistero non è stato ancora chiarito.

