Maltempo: a Salerno scuole regolarmente aperte giovedì 1 marzo

Nella giornata di domani, a dispetto di altri comuni dove l'emergenza maltempo potrebbe provocare gravi disagi, a Salerno le scuole saranno aperte. Questo quanto comunica l'ufficio stampa del Comune: "Domani riprenderanno normalmente le attività didattiche sul territorio salernitano. Le scuole, dunque, saranno regolarmente aperte. Stanno circolando false notizie sulla chiusura degli istituti scolastici per domani a Salerno. Sono fake news prive di fondamento. Per ogni informazione consultare il sito ufficiale dell'Ente e i nostri canali Facebook. Seguiremo comunque con attenzione l'evolversi delle condizioni meteo per assicurare la massima sicurezza ai nostri concittadini. Monitoreremo costantemente anche la viabilità stradale".