Salerno Sistemi, verrà inaugurato il 3 ottobre il nuovo sportello

Verranno inaugurati il 3 ottobre, il nuovo punto assistenza clienti in via Avallone (angolo via Trento), a Salerno e i nuovi spazi dedicati all'assistenza clienti nella sede storica di via Passaro. Il nuovo Sportello di Salerno Sistemi consentirà di rafforzare il presidio della società sul territorio, ottimizzando il servizio alla clientela che potrà beneficiare di un nuovo punto di riferimento per il disbrigo di pratiche, la gestione delle forniture e l'attivazione di servizi innovativi per le utenze idriche in una zona della città ad alto tasso abitativo e commerciale.

L'obiettivo

L'apertura del nuovo Sportello e il rinnovo della sede storica di via Passaro si inseriscono nel processo di riorganizzazione ed ampliamento della attività svolte sul territorio dalla società.