Droga venduta a minorenni a Mariconda, pusher incastrato dal cane "Kira"

Nello scorso fine settimana la polizia ha effettuato servizi volti alla prevenzione dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti. L’attività è stata svolta dalle pattuglie della Sezione Volanti della Questura di Salerno, con l’impiego aggiuntivo degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di un’unità cinofila antidroga della Questura di Napoli.

Spaccio a minorenni

Lo scorso sabato mattina, la polizia ha arrestato un giovane spacciatore nel quartiere Mariconda, sorpreso mentre cedeva dello stupefacente a due minorenni che erano a bordo di uno scooter. In particolare, una pattuglia ha fermato lo spacciatore ed uno dei due assuntori, sorprendendo il pusher in possesso di alcune dosi di hashish preparate per essere pronte alla vendita. Durante la perquisizione domiciliare, il cane della Polizia di Stato, di nome Kira, attratta dall’odore dello stupefacente contenuto in uno zaino, occultato in una stanza, ha rinvenuto ulteriori dosi insieme ad altri oggetti utili alla preparazione delle dosi. Il giovane, D.L.A., diciannovenne salernitano, è stato arrestato dagli agenti delle Volanti e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Mezzi senza assicurazione

Inoltre, nel corso degli stessi controlli è stata sequestrata anche un’autovettura in zona Parco Arbostella condotta da un uomo, risultato anche con numerosi precedenti penali, per guida senza patente perché revocata, mancanza di copertura assicurativa, omessa revisione per un totale di circa 6000 euro di sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada ed elevate nei suoi confronti.

Daspi urbani e controlli per strada

Gli agenti hanno anche denunciato due uomini per inosservanza al Daspo urbano e violazione del foglio di via, in seguito ad un controllo in via lungomare Colombo, nei pressi del Polo Nautico. Nell’orario serale, sono stati effettuati i controlli nelle piazze cittadine, al fine di prevenire il consumo e lo spaccio di stupefacenti e garantire la sicurezza pubblica nei luoghi di aggregazione sociale, tra cui in Largo Abate Conforti, Piazza Gloriosi, Piazza Caduti Civili di Brescia, Piazza Montpellier e Largo Sinno, con contestazione di alcune sanzioni amministrative. Analogamente, gli operatori nella stessa giornata hanno denunciato tre uomini per inosservanza al foglio di via obbligatorio ed al provvedimento di Daspo urbano, in via Settimio Mobilio, via Costantino l’Africano e via Scillato. Infine, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti nella notte tra sabato e domenica nella zona orientale della città.

Il bilancio

Complessivamente, nel fine settimana sono stati controllati, nel corso dei servizi, 230 persone e 124 veicoli, durante i numerosi posti di controllo nelle zone indicate della città e sono stati controllati 14 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Nell’occasione sono state elevate alcune contravvenzioni al C.d.S., in particolare per mancanza di copertura assicurativa.

Gallery