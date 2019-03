Non paga la tassa di soggiorno, imprenditrice rischia il processo

Non versa la tassa di soggiorno al Comune di Salerno, imprenditrice rischia il processo. Il pm Roberto Penna ha chiesto il rinvio a giudizio per la titolare di una struttura turistico-ricettiva del centro cittadino. L'accusa è di peculato. La titolare della struttura non avrebbe versato la tassa di soggiorno nel 2017 e nei primi trimestri del 2018.