Scooteristi contromano in via Porta Elina: arrivano due nuove telecamere

Due nuove telecamere Ztl saranno installate, nei prossimi giorni, nel centro di Salerno. E, precisamente, in via Porta Elina, la strada che si trova alle spalle di Piazza Portanova e si collega con via San Benedetto, sede del Museo Archeologico Provinciale.

Il nuovo varco Ztl

In quest’area - riporta Il Mattino - può accedere soltanto chi ha il permesso per transitare nella Zona a Traffico Limitato rilasciato dagli uffici comunali. Ma, per eludere al divieto, c’è chi ha pensato bene di accedervi lo stesso entrando, soprattutto con i motorini, dall’uscita di via Porta Elina dove non vi sono gli occhi elettronici in stallati ai varchi d’accesso della Ztl. Ma per i “furbetti” la pacchia è finita. Il settore Mobilità Urbana del Municipio, infatti, ha affidato ad una società milanese, per una spesa di 16mila e 654 euro, l’installazione di due telecamere proprio alla fine di via Porta Elina.