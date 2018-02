Salerno, controlli della Polizia Marittima: scoperto tunisino nascosto tra i rotoli di cellophane

Si è conclusa nella scorsa settimana l'operazione "Talassa", disposta dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione e le Frontiere ed attuata dagli Uffici di Polizia di Frontiera Marittima su tutto il territorio nazionale con servizi straordinari di controllo presso gli scali marittimi per il contrasto all'immigrazione illegale, al falso documentale e ai traffici transfrontalieri con particolare attenzione rivolta al traffico di auto rubate.



Nel porto di Salerno sono state anche utilizzate particolari apparecchiature deputate alla rilevazione di occultamento di migranti irregolari nei trailers, containers e stive. La Polizia di Frontiera di Salerno ha lavorato in sinergia con personale della Polizia Stradale specializzato nell’analisi di telai contraffatti e nel furto di auto. Nei controlli straordinari ha cooperato anche personale della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e Reparto Cinofili dell’Arma dei Carabinieri. Sono state attentamente ispezionate varie tipologie di navi, provenienti da vari porti e le verifiche si sono concentrate, oltre che sui passeggeri, sugli autoarticolati e sui rimorchi sbarcati, utilizzando le apparecchiature elettroniche di scannerizzazione sui veicoli sospetti.

I risultati dell'attività

Sono state impiegate impiegate nel controllo della frontiera interna ed esterna 44 pattuglie della Polizia di Stato. I controlli hanno riguardato 27 navi (17 provenienti da Paesi Schengen e 10 provenienti da Paesi extra Schengen): 17 cargo, 3 rotabili, 6 rotabili e passeggeri ed una nave crociera. Inoltre, i controlli hanno riguardato anche 910 persone, di cui 110 risultavano avere dei precedenti penali. A riguardo, è stato respinto alla frontiera uno straniero di nazionalità tunisina, (ingresso irregolare nel territorio italiano). Era stato scoperto all'interno di un rimorchio telonato, abilmente occultato tra la merce (rotoloni di cellophane), sprovvisto di documenti ed affidato, dopo il fotosegnalamento, al comandante della nave per essere rimpatriato in Tunisia.

Infine, sono stati ispezionati e controllati 338 veicoli, tra autovetture e trailers. La polizia ha elevato 9 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo totale di 6.354 euro, mentre un'altra contravvenzione è stata elevata al Comandante della motonave "Cruise Bonaria" per violazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 286/1998 (ingresso illegale nel territorio italiano) per un importo di 1.833,33 euro.