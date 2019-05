Vegani, autobus trasformati in "manifesti itineranti": l'evento

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Autobus trasformati in "manifesti itineranti" per sensibilizzare sulla causa animalista: da martedì 21 maggio a lunedì 3 giugno, infatti, ben 37 bus, che viaggeranno tra Salerno e provincia, veicoleranno messaggi interamente dedicati alla scelta vegana. Salerno è la prima città del Sud a lanciare la campagna promossa da N.A.L.A. - Nuova Associazione Liberazione Animale, che appoggiandosi ai volontari di Veg in Campania, già attivi sul territorio, utilizzerà il trasporto pubblico per far sentire la propria voce, che poi è quella di tutti gli animali, con cartelloni pubblicitari sugli autobus Busitalia per quattordici giorni.

Dopo Genova e Udine, anche nella nostra città, per due settimane, circoleranno due immagini differenti, una legata al tema dell'industria della carne e l'altra a quella del latte. La prima ritrae lo sguardo intenso di un maiale da allevamento corredato dalla citazione "Se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani"; la seconda invece un vitellino accanto alla didascalia "Il latte che bevi era per me". Il focus di questa pubblicità dinamica è tutto sugli animali, sui loro volti, sui loro sguardi. I protagonisti, per una volta, non saranno i vegetariani o i vegani, ma le vere vittime di questo sistema. Messaggi brevi ma profondi che non lasceranno indifferenti ed arriveranno a migliaia di persone, portando un momento di riflessione, uno spunto per approfondire il tema e l'inizio, magari, di una scelta più grande.

Domenica 19 maggio, nell'accogliente cornice del Foyer Cafè in via Laspro a Salerno, si terrà un ricco buffet, realizzato da diverse chef vegane che, abbracciando la medesima causa, hanno deciso di mettere a disposizione le proprie capacità culinarie. Il contributo di 10,00 € sarà devoluto interamente in beneficenza. Per questa serata all'insegna della solidarietà, con ottimo cibo che non implica la sofferenza di alcun animale, è obbligatoria la prenotazione, entro e non oltre giovedì 16 maggio. I posti sono limitati e quindi in anticipo si ringrazia per una tempestiva conferma.

