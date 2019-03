Fiumi di visitatori, Salerno paralizzata dal traffico: Tangenziale e autostrade in tilt

Caos e disagi, oggi pomeriggio, nel centro di Salerno, che è stato letteralmente paralizzato dal traffico.

Il traffico

Dopo l’arrivo in città di migliaia di visitatori, provenienti soprattutto dai comuni limitrofi, la circolazione veicolare è andata in tilt. Intorno alle 18 code di automobili si sono formate su via Lungomare Trieste, via Lungomare Tafuri, via dei Principati, via Santissimi Martiri, via Vinciprova. Ma anche nel quartiere Carmine, sulla Tangenziale di Salerno e lungo l’autostrada A3 Salerno-Napoli e nei pressi dello svincolo del raccordo autostradale Salerno-Avellino. Una domenica di sole e relax ma anche di tanto traffico.

Gallery