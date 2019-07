Incidente a Sicignano: cade e si ferisce, salvato dall'elisoccorso

Dramma sfiorato a Sicignano degli Alburni, dove un uomo è caduto, ferendosi, presumibilmente durante una escursione, tra località Secchitiello e Pozzi Santamaria.

Il salvataggio

A trarlo in salvo, l'elisoccorso che gli ha permesso di essere trasferito in ospedale per le cure del caso: fortunatamente, nessuna gravissima conseguenza.