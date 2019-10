“Alla scuola di San Matteo”, la reliquia arriva a San Cipriano Picentino

Si terrà nel comune di San Cipriano Picentino, presso la parrocchia San Cipriano ed Eustachio, l'iniziativa intitolata “Alla scuola di San Matteo”: il braccio reliquiario risalente al XIII dell'apostolo San Matteo, infatti, per la prima volta uscirà dalla cattedrale di Salerno e sarà custodito per una settimana (dal 13 al 20 ottobre 2019) nella parrocchia del comune picentino.

Il programma

Nel corso dei sette giorni saranno organizzate iniziative legate ad avvenimenti eucaristici e spazi dedicati alla catechesi con lezioni svolte per la comunità dal biblista Padre Ernesto Della Corte. Si effettueranno anche visite agli ammalati che vedranno la reliquia nella loro case a testimonianza – fanno sapere gli organizzatori - di una chiesa attiva e vicina al suo popolo nel momento della sofferenza. Tale iniziativa è promossa dall'arcivescovo Andrea Bellandi e da don Michele Pecoraro, parroco del Duomo di Salerno, che hanno voluto programmare gli eventi nell'ottica di un prolungamento della festa del Patrono della città di Salerno, con l'esperienza della pellegrinatio delle reliquie di San Matteo in altre parrocchie limitrofi della Diocesi.

Durante la settimana a San Cipriano non vi saranno solo iniziative liturgiche e catechetiche ma anche pastorali, per un contesto armonioso e di festa, come la rappresentazione teatrale che sabato 19 ottobre metteranno in scena gli alunni della scuola media locale, mentre, invece, domenica 20 si concluderà con il pellegrinaggio della comunità alla tomba del Santo Matteo a Salerno. “Identità religiosa e gesti simbolici per una comunità sempre più coinvolta e da coinvolgere, come le sinergie educative attive da diversi anni messe in campo dalle parrocchie e dalle scuole locali, che credono nella volontà di crescere insieme seguendo il messaggio salvifico di Cristo” dichiara a Salernotoday il giovane parroco don Sergio Antonio Capone.

Gallery