Commerciava 1400 dischi falsi, arriva la condanna definitiva

E' stato condannato definitivamente, con pronucnia della Cassazione, un uomo di Sarno beccato a San Valentino Torio in possesso di 1400 compact-disc e di circa 400 dvs contraffatti. L'uomo aveva fatto ricorso dopo la sentenza in Appello, che lo aveva condannato per violazione della legge sul diritto d'autore, perchè deteneva per la vendita finalizzata all'immissione in commercio di materiale audiovisivo illecitamente riprodotto e privo del marchio Siae. Il ricorso è stato respinto dalla Suprema Corte, rendendo la condanna definitiva.