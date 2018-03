Operaio si trancia una mano mentre lavora: ricoverato a Napoli

Un uomo di 50 anni, a San Valentino Torio, si trancia la mano mentre sta lavorando. La persona interessata dall'incidente ha 50 anni ed è di Siano. La grave ferita l'ha riportata alla mano sinistra ieri mattina. L'uomo stava lavorando con un'apparecchio composto da una lama tagliente, in una fabbrica del comune dell'Agro nocerino sarnese. Forse una distrazione e la mano gli è stata tranciata via. I colleghi, spaventati, hanno allertato il 118 che è giunto con un'ambulanza e trasferito l'uomo all'Umberto I di Nocera Inferiore. Dopo le cure da primo intervento, è stato trasferito a Napoli, al Vecchio Pellegrini, specializzato in ortopedia e delicati interventi.