Entra "abusivamente" nella banca dati: carabiniere a processo

E’ accusato di accesso abusivo al sistema informatico protetto. Per questo un carabiniere, in servizio all’epoca dei fatti (2018) presso la caserma di San Valentino Torio, dovrà difendersi in un processo. A stabilirlo il giudice monocratico di Nocera Inferiore al termine delle indagini preliminari.

I dettagli

In particolare – secondo la Procura – il militari si sarebbe introdotto nella banca dati in dotazione alle forze dell’ordine nonostante si trovasse fuori servizio o comunque non dovesse svolgere alcuna indagine nei confronti delle persone ricercate nel sistema. Determinanti, nel procedimento penale a suo carico, potrebbero essere le testimonianze dei suoi superiori.