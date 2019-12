Imprenditore rapinato mentre va in banca: ingente il bottino

Momenti di paura, ieri mattina, in Piazza Spera a San Valentino Torio, dov’è andata in scena una rapina ai danni di un imprenditore del mercato ortofrutticolo di Pagani-Nocera.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, due malviventi, con il volto coperto, hanno atteso l’arrivo dell’uomo dinanzi alla filiale di una nota banca, dove avrebbe dovuto effettuare delle operazioni finanziarie. I due lo hanno subito bloccato e minacciato con una pistola per farsi consegnare il denaro che aveva con sé. Il bottino è superiore ai 25 mila euro. Poi i banditi sono fuggiti via facedno perdere le loro tracce. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica della rapina.