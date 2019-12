Cane finisce in un dirupo, salvato da alcuni passanti e da squadra di vigili del fuoco

Cane finisce in un dirupo, lo salvano i vigili del fuoco. L'episodio risale ad oggi pomeriggio, vicino Costa Palomba. Ad udire i versi dell'animale erano stati alcuni passanti, notando il cane in fondo al dirupo. Da lì, hanno sollecitato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, giunti sul posto in pochi minuti. I caschi rossi, aiutati dal soccorso alpino fluviale di Salerno, sono riusciti a raggiungere il cane e a recuperarlo, portandolo in salvo. Un paio di settimane fa, un altro cane era stato salvato dopo essere stato trovato bloccato in un tubo, dal quale non riusciva ad uscire. Questo, nei pressi di San Rufo, vicino al depuratore. Sempre i vigili del fuoco erano riusciti, con un tempestivo intervento, a salvare il cucciolo