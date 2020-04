Nuovo caso positivo a Sant'Egidio, il sindaco: "L'emergenza non è passata"

Un nuovo caso a Sant'Egidio del Monte Albino. Lo comunica il sindaco Nunzio Carpentieri, attraverso Facebook: "Se c'è qualcuno che pensa che, per quanto le cose vadano meglio, l'emergenza sia passata, purtroppo deve ricredersi". Il totale delle persone positive sale a 13, così come il numero dei guariti. Mentre sono 26 i casi totali dall'inizio dell'emergenza. Sono invece 15 le persone in quarantena, con l'aggiunta dei tre familiari conviventi del nuovo caso, accertato questa sera

A due giorni dall'ultimo caso, stasera sono costretto a darvi notizia di un nuovo caso positivo registrato nel nostro Comune. Si tratta del caso numero 26 e riguarda un uomo attualmente isolato al proprio domicilio in buone condizioni di salute. Né questo caso né quello di due giorni fa (il caso n. 25) sono collegati tra loro né con gli altri casi registrati a Sant'Egidio. Va però specificato che il contagio del caso di questa sera è avvenuto in un contesto ben definito che non è riconducibile alla presenza di ulteriori focolai a Sant'Egidio. Ad ogni modo, il virus continua a circolare e noi non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Purtroppo dobbiamo continuare a lottare con tutte le nostre forze contro questo maledetto virus. Così come dobbiamo continuare ad avere un comportamento responsabile e rispettoso delle regole. Ne usciremo di certo, ma non ancora. Adesso è ancora necessario resistere per sopravvivere.