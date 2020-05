Lavori sulla Sp 3, la Regione Campania stanzia i fondi per Sant’Egidio

La Regione Campania ha deciso di finanziare un intervento di 192.831,16 euro per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 3 nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Il finanziamento fa parte dell’ammontare complessivo di 3.552.814,80 euro destinati a sette interventi sulle strade regionali ricadenti nel territorio provinciale.

I dettagli

I lavori di messa in sicurezza prevedono la riparazione e il miglioramento della sovrastruttura stradale, ma anche la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. La Provincia di Salerno, attraverso il Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, ha lavorato ai progetti esecutivi per ogni intervento poi inviato alla Regione Campania per il finanziamento. E proprio nei giorni scorsi è arrivato il decreto relativo ai fondi per Sant’Egidio, a cui seguirà la gara con cui la Regione Campania procederà ad aggiudicare i lavori. A breve verrà, dunque, il cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Soddisfatto il presidente della Provincia Michele Strianese: “Voglio ringraziare la Regione Campania per la particolare sinergia organizzativa, insieme abbiamo consolidato una perfetta filiera istituzionale, suddividendoci compiti e interventi, ognuno per le proprie competenze, in un percorso puntuale di buona pratica amministrativa. Ringrazio in particolare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ancora una volta dimostra attenzione e disponibilità nei confronti della Provincia di Salerno, attraverso finanziamenti senza i quali non potremmo mettere in sicurezza la rete viaria del nostro territorio.”