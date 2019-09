Duomo di Salerno, celebrata la messa per gli sportivi: presenti Ventura e i granata

Tanta curiosità, oggi pomeriggio, all’interno della Cattedrale di Salerno dove, in vista dei festeggiamenti per San Matteo (in programma per il 21 settembre), è stata celebrata, anche quest’anno, la Santa Messa degli Sportivi. All’incontro, presieduto da don Michele Pecoraro, non sono mancati atleti e dirigenti appartenenti al mondo dello sport del capoluogo.

I partecipanti

Ovviamente non è passata inosservata la presenza della Salernitana insieme all’allenatore Gian Piero Ventura. I calciatori granata e il loro mister sono stati fermati, prima e dopo la Santa Messa, da diversi tifosi per scattare foto e selfie. A rappresentare le istituzioni locali c'erano l'assessore comunale allo sport Angelo Caramanno, l'assessore alle politiche giovanili Mariarita Giordano, la consigliera provinciale Paky Memoli e diversi consiglieri insieme ai vertici delle forze dell'ordine.