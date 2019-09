Stretta sulla movida a Salerno, pioggia di verbali per i locali del centro

Controlli serrati nella “movida”, a Salerno, in concomitanza della stagione estiva. La Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha effettuato, nel fine settimana, mirati servizi di accertamento a varie attività di pubblico esercizio site nel centro storico cittadino.

I provvedimenti

Sono emerse, dunque, irregolarità in otto esercizi, tra bar e locali intrattenimento musicale. Sono stati elevati, in particolare, 6 verbali ai titolari delle attività per aver in funzione l’impianto stereofonico oltre l’orario consentito dalle ordinanze sindacali, per l’importo di 1.000 euro, nonchè 1 verbale per aver omesso il titolare di predisporre e trasmettere al Comune la relazione di impatto acustico relativo alle emissioni sonore, per l’importo di 1.000 euro. Inoltre, 3 i verbali da 400 euro per aver omesso di esporre all’ingresso ed all’interno del locale le apposite obbligatorie tabelle relative al tasso alcolemico delle bevande somministrate. I gestori delle attività sono stati invitati presso gli uffici della Questura per l’esibizione dei titoli autorizzatori, in parte non mostrati all’atto del controllo, per eventuali ulteriori contestazioni di illecito amministrativo.