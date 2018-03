Sarno, "soffiata" ai carabinieri: gli tende un agguato per vendetta

Risponde di lesioni personali gravi il 49enne di Sarno, C.I. , finito a processo dopo la richiesta di rito immediato della Procura di Nocera Inferiore. L'uomo è accusato di aver aggredito A.R., accusato dall'imputato di aver fornito informazioni ai carabinieri sul suo conto. La vittima fu attesa sotto l’abitazione della ex coniuge, dove si era recata per accompagnare la figlia. «Mi hai mandato quei pezzi di m.. come te dei carabinieri a casa», urlò l’imputato dopo aver sferrato l’attacco, stando alla versione dei fatti resa dalla vittima. L'episodio risale allo scorso mese di gennaio. D’improvviso, A.R. si accorse della presenza di Ingenito nella zona, in un’auto Fiat Punto, con un’altra persona.

L'aggressione

Poi gli annunciò le sue intenzioni: «Ci vediamo con calma», disse con fare minaccioso. Poi, mentre l'uomo si allontanava dandogli le spalle, fu aggredito con un pugno violento alla tempia. «A causa del colpo finii a terra - disse la vittima nella querela sporta ai carabinieri - poi venivo immobilizzato e picchiato alla testa con dei pugni». Ad intervenire furono la sua ex moglie e l’uomo che accompagnava Ingenito, tentando entrambi di fermare l’aggressione. Dopo il pugno, la vittima fu invitata a non chiamare i soccorsi, mimando infine il gesto di una pistola. L'indagine è stata condotta dal sostituto procuratore Roberto Lenza.