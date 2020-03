Forzano un posto di blocco e feriscono carabiniere: arrestati due giovani a Sarno

Momenti di tensione, sabato sera, a Sarno, dove due giovani hanno tentato la fuga dopo aver forzato un posto di blocco dei carabinieri.

Il fatto

L’episodio si è verificato in zona “Lavorate”, quando i due, mentre erano in sella ad una moto, non si sono fermati all’alt dei militari dell’Arma, uno dei quali è caduto rovinosamente sulla carreggiata riportando una contusione alla gamba. Immediato è partito l’inseguimento da parte dei colleghi, durato pochi minuti, che si è concluso con il fermo dei ragazzi che, nel corso della perquisizione, sono stati trovati in possesso anche di una piccola dose di droga. Al termine delle formalità di rito i due 19enne sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.