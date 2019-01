L'esplosione di una bombola del gas manda in tilt la circolazione ferroviaria

L'esplosione di una bombola del gas ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria. E' accaduto ieri, nella casa del custode della Circumvesuviana a Sarno, intorno alle 13.30. Un'esplosione improvvisa tale da richiedere l'intervento della polizia.

L'esplosione

A deflagrare è stata la bombola del gas che alimentava una stufa nell’ appartamento al primo piano della stazione ferroviaria. Le fiamme avevano avvolto il dispositivo del riscaldamento. Sarebbe stata la moglie del custode, resasi conto del pericolo, a sganciare la bombola da 10 chili dalla stufa per poi gettarla sul terrazzo, dove poi è esplosa. La polizia, giunta sul posto in pochi minuti, ha provveduto ad evacuare la zona. Lo stesso è stato fatto con un treno, fermo in stazione, distante pochi metri dalla casa del custode. Tanta paura tra i residenti e i passanti che si trovavano a quell'ora, lungo la strada. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Sarno e San Valentino Torio, insieme ai vigili del fuoco. La circolazione dei treni è rimasta bloccata per qualche ora, specie i treni diretti e in partenza da Sarno. Le verifiche, intanto, proseguono per ricostruire l'intera dinamica dell'incidente mancato, e chiarire eventuali responsabilità.