Scambia messaggi con una ragazza fidanzata, giovane aggredito a Sarno: in due a processo

Si scambiò dei messaggi con una ragazza fidanzata. Per questo venne perseguitato, minacciato e anche aggredito da due ragazzi di Sarno che, ora, sono stati mandati a giudizio per lesioni e stalking.

L'aggressione

La vittima - secondo quanto ricostruito dalla Procura di Nocera Inferiore – sarebbe stato avvicinato, lo scorso marzo, dai due giovani (uno dei quali era il fidanzato dalla ragazza contesa), uno dei quali gli intimò di fargli vedere subito il telefonino per accertare la presenza dei messaggi; l’altro, invece, lo minacciò esplicitamente: “Ti uccido”. E così, nel corso della violenta discussione, uno dei due tirò fuori un mattarello dal giubbino con cui colpì la vittima che, soltanto dopo un po’ di tempo, riuscì a divincolarsi.

Ma i due amici non si diedero per vinti. Si recarano presso la loro auto e tirarono fuori due coltelli che utilizzarono per ferirlo in varie parti del corpo. Di qui la denuncia e l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri. La prima udienza è in programma per il mese di gennaio 2020.