"Suo figlio ha provocato un incidente", ma era una truffa: nei guai finto avvocato

E’ finito nei guai il trentenne napoletano accusato, dalla Procura di Nocera Inferiore, di essere l’autore di una truffa ai danni di un’anziana residente a Sarno.

La dinamica

L’uomo, lo scorso 16 aprile, si presentò davanti alla sua porta spacciandosi per l’avvocato del figlio. Alla vittima raccontò, infatti, che quest’ultimo era rimasto coinvolto in un incidente stradale. Anzi, era stato proprio lui a provocarlo mentre era alla guida della sua auto. La signora, preoccupata per le sorti del figlio - che secondo il finto legale avrebbe rischiato anche l’arresto - credette alla sua versione e gli consegnò 500 euro in contanti e altri oggetti di valori per un valore complessivo superiore ai 10 mila euro. Una cifra enorme data al 30enne per il pagamento delle “spese legali” e con l’obiettivo finale di “salvare il ragazzo”.

Il provvedimento

Il caso è finito sotto l’attenzione della Procura nocerina (che ha presentato la richiesta di processo con rito immediato) ed ora il truffatore è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel territorio comunale di Napoli con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.