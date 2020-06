Sarno, colpo fallito ad azienda di trasporti: ladri messi in fuga

Colpo sventato in un'azienda a Sarno. E' accaduto domenica notte, la scorsa, ad Acquarossa. I vigilantes hanno messo in fuga una banda di ladri

Il colpo fallito

Il gruppo, intorno alle 2, era entrato nel piazzale di una ditta di trasporti in via Saltimatti. Ad accorgersi dei ladri un vigilante, che aveva visto il cancello d'ingresso forzato. A quel punto i ladri sono fuggiti, mentre tentavano di entrare all'ingresso di un capannone. Al vaglio ci sono le immagini di videosorveglianza, per tentare di individuare la banda di malviventi riuscita a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.