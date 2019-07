Incendia le sterpaglie e provoca un incendio a Sarno: scatta la maxi multa

Momenti di paura, ieri sera, in via Sarno-Palma (località Foce) a Sarno, dove un uomo di origini cinesi, residente a San Giuseppe Vesuviano, ha dato fuoco ad alcune erbacce e sterpaglie accumulate nel suo terreno agricolo.

L'incendio

Soltanto che le fiamme, in pochissimo tempo, sono divampate e stava per creare non pochi disagi al resto della vegetazione. Necessario l’intervento dei vigili urbani che, dopo aver domato il rogo, hanno verbalizzato al cinese una multa di 500 euro.