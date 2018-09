Tragedia a Sarno, 38enne stroncato da malore in casa

Tragedia, la scorsa notte, in via Prolungamento Matteotti a Sarno, dove un uomo di 38 anni, Nello Squitieri, è stato stroncato da un infarto.

Il dramma

Il dipendente di un centro Tim è stato colto da malore mentre era all’interno della sua abitazione. La moglie, sotto choc, ha chiesto aiuto ai vicini, che hanno allertato il 118. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Dolore in città.