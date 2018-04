Usa le foto del figlio per adescare ragazze minorenni: indagato un 50enne di Sarno

Adescava - o almeno ci provava - ragazzine sul web. Poi arrivano "Le Iene" e lo incastrano. Si tratta di un uomo di 50 anni, B.C., che da tempo, con diversi profili tra Facebook ed Instagram,avrebbe molestato ragazze minorenni di 12 anni, fingendosi un coetaneo. “Crystal amore”, questo il nick utilizzato, insieme alle foto del figlio di 17 anni, del tutto ignaro dei movimenti del padre. Con le ragazze si scambiava messaggi d'affetto e dal contenuto amoroso, fino ad arrivare ad inviare video porno. Diverse le vittime cadute nella rete dell'uomo.

A raccontare la vicenda è stata una mamma che ha denunciato tutto a Le Iene. A Sarno è arrivato l’inviato Alessandro De Giuseppe che ha beccato il 50enne nei pressi di piazza Marconi. “Un uomo non del tutto presente a se stesso – ha detto l’inviato – che ha bisogno di aiuto”. Sono stati anche contattati i servizi sociali del Comune. La madre aveva preso il telefono la figlia e minacciando l'uomo di lasciarla in pace. Attraverso una ricerca tra profili social, era riuscita poi ad identificare l'uomo e poi, anche della ex moglie.