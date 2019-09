Sarno, esce di casa in bicicletta e sventa rapina notturna in banca

Tentata rapina, la scorsa notte, alla filiale del Banco di Napoli situata in via Giacomo Matteotti a Sarno. Una banda di malviventi, intorno alle 2, è riuscita introdursi all’interno dell’istituto di credito dopo aver forzato l’ingresso con un oggetto non identificato. Poi i ladri avrebbero cercato di portare via il denaro contenuto nelle casse ma non ci sono riusciti.

La fuga

A dare l’allarme è stato un residente della zona che, mentre si stava recando a comprare le sigarette in bicicletta. Appena si è reso conto della situazione ha dato prontamente l’allarme. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che ora sono sulle tracce dei malintenzionati.