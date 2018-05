Sarno, scarica rifiuti su di un terreno e viene schiaffeggiato da un contadino

Viene sorpreso a scaricare dei sacchi neri in prossimità di una vasca di contenimento delle acque reflue, nella frazione di Episcopio a Sarno. A notarlo un contandino, che poi lo prende anche a schiaffi. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 7. Un uomo a bordo di un’Ape car era giunto vicino ad una vasche di messa in sicurezza del post frana. Credendo di non essere visto, è uscito dall'abitacolo per scaricare abusivamente sacchi di rifiuti. Ne aveva messi due all’angolo della strada, quando un contadino che lavorava in un terreno vicino, lo ha notato. Prima lo ha insultato e, poi, lo ha preso a schiaffi fino a costringerlo a rimettere i rifiuti a bordo e portarli via.