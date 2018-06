Scoperta officina a Scafati con auto rubate: 4 denunciati alla Procura

Scoperta un'officina abusiva, con dentro auto rubate. Quattro le persone denunciate dalla polizia locale a Scafati. Il sito scoperto era adibito alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, come auto prive di targa, motori per auto parti di carrozzeria, piccoli fusti di latta destinati alla raccolta di vernice, lamiere, frigoriferi ed elettrodomestici.

I controlli

Il luogo interessato dal controllo era via Lo Porto. Sono stati trovati otto autoveicoli, tre motoveicoli, due carrelli trasporta veicoli, diverse targhe di nazionalità italiana e bulgara e certificati di circolazione falsificati. Nel corso dell'operazione sono stati identificati e denunciati alla Procura di Nocera Inferiore 4 cittadini di origine bulgara, due uomini e due donne. Si tratta di un 21enne, un 47enne, un ventenne ed un 47enne. Tutti sono accusati di ricettazione, falso e illecita attività di gestione di rifiuti speciali pericolosi. I controlli eseguiti poi in parallelo presso la banca dati in uso alle forze di polizia hanno evidenziato l'esistenza di numerosi precedenti per furto aggravato e ricettazione, falso e minaccia. Tutti i veicoli erano oggetto di furto e alcune targhe bulgare, apposte su alcuni veicoli, erano riconducibili a veicoli diversi della stessa nazionalità. L'immobile era stato locato da uno degli indagati, un 47enne, in possesso di un regolare contratto di affitto stipulato presso l'Agenzia delle Entrate di Pagani e registrato ad uso abitativo con pertinenze per utilizzo agricolo. Tutto il materiale ritrovato è stato posto sotto sequestro. A coordinare l'indagine il comandante della polizia municipale di Scafati, Giovanni Forgione