Litiga con la moglie, poi accoltella lei e il nipote: è caccia all'uomo

Momenti di tensione, mercoledì sera, in via Cesare Battisti a Scafati, dove una violenta lite tra coniugi stava per sfociare in tragedia.

La dinamica

Nel corso di una discussione, dai toni alquanto accesi, un 40enne avrebbe preso un coltello da cucina ferendo la moglie, una 35enne del posto, che soltanto ieri ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto ai carabinieri. Presente nell’appartamento anche il nipote che ha cercato di difenderla, ma è stato a sua volta colpito dallo zio. Sembra che l’uomo, resosi irreperibile, non avesse accettato la decisione della moglie di chiedere la separazione. La donna e il nipote sono stati trasportati in ospedale, ma, fortunatamente hanno riportato solo ferite superficiali agli arti superiori e all’addome. I carabinieri, intanto, sono sulle tracce dell’aggressore.