"Buco" di 50mila euro per i ticket del distretto Scafati/Angri, chiesta l'archiviazione

Un ammanco di 50mila euro per mancato incasso dei ticket al distretto sanitario 61 Angri/Scafati. La Procura di Nocera Inferiore chiede di archiviare il caso, ma l'Asl presenta opposizione. Sarà il gip ora a decidere se proseguire le indagini o meno.

Il caso

Il fascicolo vede indagate formalmente quattro persone, all'epoca dei fatti addette alla mansione di addetti allo sportello. Da un controllo interno all'azienda, sarebbe emerso - i fatti risalgono ad almeno quattro anni fa - che alcuni versamenti non sarebbero stati tracciati con cadenza quindicinale. I soldi, trasferiti con ritardo poi presso gli istituti di credito, non sarebbero stati destinati all'Asl ma nelle tasche dei quattro dipendenti. Con la denuncia sporta ai carabinieri, la procura ha ora richiesto l'archiviazione dell'intero procedimento. Dalle indagini, non sarebbero emersi elementi tali a provare la fondatezza delle accuse. Ma con l'opposizione presentata dall'Asl, solo il giudice per l'indagine preliminare potrà decidere se accogliere l'archiviazione della Procura o, disporre e nuove indagini.