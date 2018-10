Scafati, in fiamme auto di un pregiudicato: si indaga

Due auto sono state date alle fiamme in via Passanti. Una Lancia Y e un'utilitaria, distante pochi metri, parcheggiate in sosta lungo la strada. Dagli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco di Nocera Inferiore, sul luogo sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile. Il che farebbe pensare ad un incendio doloso. L'episodio è avvenuto lunedì mattina. La Lancia Y è intestata ad un pregiudicato della zona, con precedenti per piccoli reati. I carabinieri che indagano valutano se l'episodio sia riconducibile a contesti criminali o ad episodi isolati, come un gesto commesso per ragioni del tutto personali. L'intestatario dell'auto avrebbe riferito di non aver avuto problemi, in tal senso.