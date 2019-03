Emergenza continua di furti tra Angri e Scafati, e c'è chi pensa alle ronde

Ladri in azione tra Scafati e Angri, per l'ennesima volta, durante lo scorso week end. E qualcuno pensa nuovamente alle ronde notturne

I furti

Le zone interessate sono le solite di sempre: via Orta Concia e Orta Longa, tra i comuni di Scafati e Angri. Sarebbero almeno un paio i furti commessi all'interno di appartamenti, tra sabato e domenica sera. Ma alcuni non sarebbero andati a buon fine, grazie ai sistemi di allarme installati dai proprietari. L'attenzione resta alta con i cittadini che, preoccupati, pensano nuovamente ad organizzare ronde private per la tutela delle proprie case. Non si contano gli appelli fatti alle istituzioni, al prefetto di Salerno e alle forze dell'ordine, che da sole, nonostante controlli straordinari e notturni, non riescono a garantire adeguata copertura territoriale. Ma i ladri agirebbero anche a piedi, come riferisce la segnalazione di un gruppo armato di bastoni e con i volti coperti da casco agire in via Orta Corcia. Altri hanno segnalato più volte la presenza di un'auto di colore grigio, aggirarsi di continuo lungo quelle zone. E nei pressi dello svincolo della Statale del Vesuvio.